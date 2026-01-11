Гидрометцентр зафиксировал рекорд осадков в Москве 9 января

Высота снежного покрова в Москве по итогам сильного снегопада, прошедшего 8–9 января, достигла 38 сантиметров, а в ряде районов Московской области сугробы выросли до 51 сантиметра. Такие данные ТАСС привели в Гидрометцентре России.

По информации метеорологов, в столице уровень снега колеблется в пределах от 30 до 38 сантиметров, тогда как максимальное значение в Подмосковье было зафиксировано на метеостанции Черусти. Там высота снежного покрова достигла 51 сантиметра.

Также специалисты сообщили об обновлении суточного рекорда осадков для 9 января. За сутки в Москве выпало 21,4 миллиметра осадков, что существенно превысило предыдущий максимум, установленный в 1976 году и составлявший 12,9 миллиметра. В отдельных районах столицы показатели также были высокими: на метеостанции Тушино зафиксировали 15 миллиметров осадков, на Балчуге — 19 миллиметров. В Московской области суммарное количество осадков варьировалось от 15 до 26 миллиметров.

