Гидроциклист-беглец пойман после наезда на детей
СКР подтвердил задержание гидроциклиста, наехавшего на детей в Приморье
Фото: [Женщина в наручниках/Медиасток.рф]
В Приморском крае задержан водитель гидроцикла, совершивший наезд на двух детей и скрывшийся с места происшествия. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».
Инцидент произошел в Хасанском муниципальном округе, где мужчина, управляя водным транспортом, сбил двух девочек, после чего бросил пострадавших и попытался избежать ответственности.
По данным следствия, одна из пострадавших была доставлена в реанимацию районной больницы с серьезными травмами. Медики борются за жизнь ребенка, в то время как следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Мужчине могут предъявить обвинения по статье об оставлении в опасности и нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем тяжкие последствия.
Ранее сообщалось, что в Приморье пьяный водитель гидроцикла сбил двух девочек на сапе.