Гидроциклист-беглец пойман после наезда на детей

В Приморском крае задержан водитель гидроцикла, совершивший наезд на двух детей и скрывшийся с места происшествия. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент произошел в Хасанском муниципальном округе, где мужчина, управляя водным транспортом, сбил двух девочек, после чего бросил пострадавших и попытался избежать ответственности.

По данным следствия, одна из пострадавших была доставлена в реанимацию районной больницы с серьезными травмами. Медики борются за жизнь ребенка, в то время как следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мужчине могут предъявить обвинения по статье об оставлении в опасности и нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем тяжкие последствия.

Ранее сообщалось, что в Приморье пьяный водитель гидроцикла сбил двух девочек на сапе.