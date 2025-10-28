Гигантские матрешки звезд эстрады завершают тур в Москве

Выставка гигантских матрешек «Русского Радио», посвященная двойному юбилею — 30-летию радиостанции и премии «Золотой граммофон», завершает свой тур по России в Москве.

С 29 по 31 октября 2025 года восемь уникальных арт-объектов, стилизованных под образы самых титулованных артистов за всю историю премии, будут установлены на площади перед «ВТБ Ареной». В коллекции представлены матрешки Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса, Димы Билана, Ани Лорак, Дмитрия Маликова, Сергея Лазарева и Валерии.

Организаторы выбрали матрешку как неотъемлемый символ русской культуры, объединив традиционное художественное наследие с современной музыкой. Проект уже успешно побывал в Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, где сопровождался праздничными мероприятиями, розыгрышами подарков и встречами с ведущими радиостанции.

Отметим, тчо московская выставка станет финальным аккордом тура и пройдет в преддверии юбилейных шоу «Золотого Граммофона».

