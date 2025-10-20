Нейросеть сгенерировала образы Долиной, Киркорова и других звезд для «Золотого Граммофона»

«Русская Медиагруппа» реализовала первую в России масштабную рекламную кампанию с использованием нейросетей для церемонии «Золотой Граммофон» и юбилейного шоу «Русского Радио».

Вместо традиционной фотосессии креативы для наружной рекламы созданы нейросетью, сгенерировавшей образы Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Мота, Артура Пирожкова и Анны Асти. Технологический процесс включал анализ визуального стиля каждого артиста и разработку индивидуальных промптов — текстовых описаний для нейросети, что позволило создать три варианта изображений: современный образ со статуэткой, переход от повседневного к вечернему стилю и ретро-версию с исторически точным дизайном «Граммофона» до 2012 года.

При этом реализация проекта потребовала сложного производственного цикла. Каждое изображение проходило от 10 до 20 итераций генерации, после чего материалы дорабатывались в Photoshop и адаптировались для различных медианосителей в Adobe After Effects. Особой сложностью стало создание анимированных миниатюр, где артист из прошлого передает статуэтку своему современному образу. Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников подчеркивает, что искусственный интеллект — это мощный инструмент, но не волшебная палочка.

Готовые креативы уже размещены на ключевых столичных медиафасадах, включая «Гидропроект», кинотеатр «Октябрь» и Москва-Сити, демонстрируя эффективность интеграции нейросетевых технологий в производство рекламного контента федерального масштаба.

Ранее сообщалось, что матрешки с лицами Баскова и Билана объедут Казань, Питер и Москву.