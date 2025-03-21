Гигантский факел огня на границе: враг ударил по ГТС «Суджа»

Украинские боевики после полуночи пятницы, 21 марта, ударили по ГТС «Суджа», через которую российский газ шел в европейские страны. Об этом, публикуя соответствующее видео, передает Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации, полученной из источников, на видео можно увидеть, как горит газопровод, расположенный на границе между Курской и Сумской областями. Снимок сделан с расстояния примерно 13 километров от места происшествия.

Некоторые российские сообщества публикуют видео, на которых запечатлён полёт через систему противовоздушной обороны Украины, снятые с борта российского беспилотника «Герань».

Ранее сообщалось, что в Одессе российские дроны-камикадзе атаковали завод «Телекарт». По имеющимся сведениям, на территорию предприятия было совершено не менее пяти атак. В данный момент к Одессе приближается еще одна группа беспилотных летательных аппаратов. После серии взрывов над Одессой поднимаются пламя и столб черного дыма.