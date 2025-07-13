Гимнаст упал в Большом Московском цирке из-за ошибки пассировщика
Запашный назвал виновного в падении эфиопского гимнаста в Московском цирке
Фото: [Церемония прощания со Львом Дуровым в Театре на Малой Бронной/Медиасток.рф]
Эдгард Запашный, руководитель Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, объяснил, почему во время репетиции упал эфиопский гимнаст. Он поделился этой информацией в своем личном Телеграм-канале.
Как утверждает артист, причиной инцидента стала оплошность ассистента, который должен был предотвратить вращение гимнаста после приземления, подставив своё тело.
«Хороший пассировщик — на вес золота. (...) На видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка», — пояснил Запашный.
Он также выразил признательность дежурному врачу за его профессионализм и оперативность в оказании помощи 18-летнему спортсмену-акробату. Пожелал молодому человеку скорейшего восстановления.
Ранее сообщалось, что в Большом Московском государственном цирке, расположенном на проспекте Вернадского, произошло трагическое событие. Во время выступления воздушный гимнаст из Эфиопии приземлился мимо мата на арену и получил серьезную травму позвоночника. Момент падения 19-летнего молодого человека был зафиксирован камерами видеонаблюдения.