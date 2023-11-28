«Гимнастика абсолютно не поможет»: врач рассказал, как сохранить идеальное зрение

Иметь идеальное зрение мечтают все люди, но, к сожалению, совсем немногие могут похвастаться орлиной зоркостью. Более того, люди верят в мифы о целебных свойствах черники и моркови вместо того, чтобы идти к офтальмологу.

Врач-офтальмолог Виктор Борзых рассказал, как сохранить зрение.

Распространенный миф

По его словам, один из самых распространенных мифов гласит о том, что нельзя долго смотреть в компьютер или телевизор, иначе можно ослепнуть.

«Это не совсем так, так как зрение дано для того, чтобы смотреть. Мы можем и нам нужно смотреть целый день. Здесь все зависит от того, насколько напрягаются глаза. Если мы постоянно работаем в телефоне или на компьютере, то мы фиксируем свои глазные мышцы в одном положении надолго, а мышцы должны работать», — рассказал Борзых интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Офтальмолог посоветовал делать обязательные перерывы — останавливаться, переводить взгляд с одного предмета на другой. Черника и морковь, по мнению специалиста, вовсе не являются панацеей от потери зрения.

«По факту эти овощи только витаминизируют, однако, чтобы качественно витаминизироваться, необходимо есть какое-то невероятное количество этих продуктов, а вовсе не две горстки черники», — пояснил Борзых.

Фото: [ freepik.com ]

Отказаться от гаджетов не можем

Гимнастика для глаз не способна вернуть зрение, убежден врач.

«Если есть какие-то аномалии, например, дальнозоркость, близорукость или астигматизм, то гимнастика абсолютно никак не поможет. Остановить эти процессы мы можем, только посетив врача», — подчеркнул Борзых.

В условиях мегаполиса, когда люди работают за компьютерами, глаза неизбежно перенапрягаются, продолжил эксперт.

«Мы неизбежно портим свое зрение, но уехать в горы, отказаться от гаджетов мы не можем. Поэтому тем, кто хочет сохранить зрение, нужно вести здоровый образ жизни, побольше гулять, а при первых признаках проблем с глазами обязательно посетить офтальмолога», — заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что врачи из Электростали прооперировали женщину с огромной кистой яичника.