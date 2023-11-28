Врачи в Электростали прооперировали пациентку с огромной кистой яичника и камнями в желчном пузыре

В Электростальскую больницу поступила 53-летняя женщина, у которой была желчекаменная болезнь и нарушение жирового обмена третьей степени, сообщили в областном Минздраве. Длительное время пациентку беспокоили боли в области живота.

Врачи провели обследование и обнаружили камни в ее желчном пузыре и кисту яичника больших размеров — 20 сантиметров в диаметре. Медицинские специалисты из гинекологического отделения и хирургической операционной решили сделать женщине одномоментную комплексную операцию малоинвазивным способом.

«Совместная работа двух профилей проводится в интересах больных довольно часто, что помогает решить несколько проблем со здоровьем при помощи современных высокотехнологических методик на новейшем оборудовании и минимальном воздействии наркоза на организм с малой кровопотерей. В результате всего через несколько небольших проколов мы провели фактически два вмешательства», — рассказал заведующий хирургическим отделением Николай Тюняев.

Хирургические вмешательство прошли успешно, через четыре дня после этого пациентку уже выписали. Она чувствовала себя хорошо.

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