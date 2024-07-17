Гинеколог-акушер Ордиянц развенчала миф про женские «тикающие часики»

Профессиональный гинеколог-акушер с 15-летним опытом Елена Ордиянц рассказала в беседе с gazetametro.ru , в каком возрасте на самом деле «чахнет» женское репродуктивное здоровье и стоит ли торопиться заводить детей.

Фразу про «тикающие часики» слышали многие женщины, в особенности от родственников или друзей, которые уже создали семью. Как отметила Ордиянц, не существует одинакового возраста заведения детей, так как все зависит от заложенных ооцитов. Они передают генетически от матери. Это такой овариальный резерв, расходуемый с каждым годом жизни. Снижение ооцитов до критического уровня чревато рисками и патологиями.

Снижают шансы на беременность генетические заболевания, сильный стресс и пагубные привычки. В среднем специалист считает, что в среднем риски у женщин повышаются с 35 лет. Причем у мужчин этот возраст начинается с 55 лет.

«Это не значит, что каждая женщина после 35 лет не сможет забеременеть. Но снижается качество и количество ооцитов, т. е. овариального резерва, что может привести к возникновению патологии и увеличить риски», —объясняет гинеколог.

Отсрочить «биение часиков» позволяет заморозка ооцитов (витрификация). Это дорогостоящая процедура, сложная и рекомендованная далеко не каждой женщине. Тем не менее при желании и 200 тысячах рублей минимум все возможно. Это предполагает мощное обследование и гормональную подготовку, к тому же, нужно быть готовой к неприятным исходам. Речь не только про побочные эффекты, но и случаи, когда ооциты просто умирают после заморозки.

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