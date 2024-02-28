Гинеколог Фисюк рассказала, при каких симптомах беременным нужна помощь врачей

Акушер-гинеколог Виктория Фисюк предупредила о ряде симптомов, которые должны насторожить женщину во время вынашивания ребенка. О частых тревожных признаках врач рассказала в беседе с «Газетой.ру» .

Самый опасный и, скорее очевидный симптом, это кровотечение. Даже небольшие мазки крови должны насторожить беременную на любом сроке. По словам врача, это может быть признаком выкидыша или отслойки плаценты. Последнее представляет опасность для жизни малыша и матери.

«Если на ранних сроках кровотечение незначительное, можно для начала посетить врача амбулаторной службы, в некоторых случаях может потребоваться госпитализация в стационар. Если это поздние сроки (больше 14 недель, и, тем более, больше 20 недель), то в этом случае рекомендуется госпитализация в стационар по скорой медицинской помощи», — предупредила Фисюк.

Также Фисюк рекомендовала обращаться в больницу при любых странных выделениях, которые могут свидетельствовать о подтекании околоплодных вод. Помощь женщине нужна также при болях внизу живота или в пояснице, «мушках» перед глазами, мигренях, изменении зрения. Стоит насторожиться, если тошнота и рвота сопровождает больше 18 недель. Все это может говорить о начале осложнений.

О всех симптомах женщинам следует рассказывать акушеру-гинекологу, который помогает решать даже самые сложные запросы. Врач призвала беременных обследоваться чаще.

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