Гинеколог Глоба рассказала о бессимптомном развитии рака матки

Врач-акушер-гинеколог в беседе с сайтом aif.ru рассказала о развитии рака матки и причинах, по которым заболевание развивается без симптомов.

Рак матки развивается из клеток слизистой полости матки. Злокачественная опухоль может оказаться наследственной лишь в 5% случаев. Все остальное возникает из-за лишнего веса, в том числе и ожирения, гипертонической болезни, сахарного диабета, гормональных сбоев. Это причины, по которым следует проходить обследования чаще, посещать гинеколога, делать скрининги и сдавать анализы.

Существует бессимптомное развитие болезни, но иногда появляются «тревожные звоночки», например, боли при менопаузе. Характеризуются они кровянистыми выделениями, дискомфортном в нижней части живота и таза. Тянущие ощущения и другие подозрительные выделения служат поводом обследоваться в любом возрасте.

Чем раньше болезнь найдут, тем выше шансы на излечение. Обычно выживаемость при ранней постановке диагноза равна 95%. Могут назначить лучевую и химиотерапию, гормональное лечение или удаление матки.

Ранее сообщалось, что врач рассказал про виды онкологии, которые находят случайно.