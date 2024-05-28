Онколог Романов рассказал о видах рака, которые находят случайно

Врач-радиотерапевт Денис Романов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что некоторые виды онкологии находят совершенно случайно при диагностике совсем других заболеваний.

Бывает, что человек приходит с жалобами на сильную головную боль или снижение зрения, а после КТ и МРТ находят опухоль. Также известны ситуации, когда человек нащупывает на теле странную шишку и идет ее проверять, что в итоге также оказывается доброкачественным либо злокачественным образованием. Примеров масса, и большинство случаев выявляет обычный скрининг.

Врач отметил, что найти рак до развития тяжелой стадии часто помогает обычная профилактическая проверка. При этом он подчеркнул, что не стоит ограничиваться базовыми скринингами.

«Отличным вариантом становится профилактическое выполнение гастро- и колоноскопии, ведь своевременно удаленный доброкачественный полип — это, возможно, предотвращенный спустя 5-10 лет рак III-IV стадии», — отметил специалист.

Бывали и случаи, когда пациенту перед операцией проводили гастроскопию, а она неожиданно выявляла признаки рака желудка. Подобное встречалось и при МРТ для выявления грыж межпозвоночных дисков: это проводят при болях в спине. После обследования оказывалось, что у человека опухоль почки или легкого. Боль возникала не из-за банального остеохондроза, а из-за метастазов в позвонках.

По словам врача, профилактические обследования очень важны, так как помогают как раз проверить тревожные признаки, говорящие о развитии тяжелых заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи помогли родить женщине, пережившей операцию по удалению опухоли мозга дважды.