Гинеколог оставила внутри россиянки инструмент: она могла умышленно промолчать об этом

Чекап в частной клинике обернулся для 32-летней пациентки экстренной операцией и борьбой за справедливость. По данным Telegram-канала Baza, во время гинекологического обследования врач взяла соскоб с шейки матки специальным инструментом, пластиковый наконечник которого остался внутри тела женщины.

Кошмар начался, когда женщина вернулась в клинику с жалобами на температуру и тянущие боли. Проведенное УЗИ четко показало наличие инородного предмета в матке, однако, по утверждению пострадавшей, лечащий врач проигнорировала этот факт, списав изображение на внутриматочную спираль. Только обращение в другую медицинскую организацию позволило провести экстренную операцию и извлечь забытый инструмент — металлический «ершик» на пластиковом основании (цитощетка).

Частный судебно-медицинский эксперт Юрий Кириленков, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что врач знала о своей ошибке, но сознательно умолчала о ней. В самой же клинике вину переложили на производителя, заявив о поломке инструмента во время процедуры.

Сейчас пациентка пытается добиться возбуждения уголовного дела и компенсации морального вреда, что превращает медицинский инцидент в полноценное юридическое противостояние.

Печальный аспект ситуации заключается в том, что современные диагностические возможности (то же УЗИ) сразу выявили проблему, однако человеческий фактор — нежелание признать ошибку — свел их эффективность на нет. Эксперты советуют при малейших сомнениях в компетенции врача или при возникновении непредвиденных симптомов немедленно обращаться за независимой диагностикой, поскольку цена промедления может быть слишком высока.

