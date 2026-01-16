«Стирать раз в три месяца»: женщины в шоке от советов британцев по уходу за бюстгальтерами

Рекомендации британской компании Which? по уходу за одеждой вызвали бурную реакцию у пользователей Сети. В своем Instagram*-аккаунте компания опубликовала коллаж с советами, как часто следует стирать разные предметы гардероба.

Согласно этим рекомендациям, трусы, спортивные лосины и купальники нужно стирать после каждой носки. Футболки, платья, пижамы, а также бюстгальтеры — после трех-четырех раз использования. Толстовки, юбки и джинсы можно носить от пяти до десяти раз перед стиркой.

Именно пункт о бюстгальтерах возмутил многих женщин. В комментариях разгорелись споры. Часть пользовательниц заявила, что стирает такой вид белья не чаще раза в два-три месяца. Другие же, напротив, считают, что все нижнее белье, кроме бюстгальтеров, нужно менять и стирать ежедневно.

Некоторые отметили, что предпочитают носить черное белье, чтобы загрязнения были менее заметны. Кроме того, его можно стирать реже, считают представительницы прекрасного пола.

Ранее врач-гинеколог Сима Аль Асад назвала срок, после которого трусы превращаются в рассадник бактерий.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской запрещенной организацией.