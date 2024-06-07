Гинцбург рассказал о разработке российской вакцины от рака

Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал RT , что разрабатываемая в России вакцина от рака будет выпускаться персонализировано, в зависимости от типа онкологии и других показателей пациента.

Как рассказал Гинцбург, технология производства вакцин будет одной для всех, однако подбирать их будут индивидуально, в зависимости от случая. Сам препарат станет терапевтическим, то есть, он будет лечить от онкологии и от осложнений, но не предотвращать рак здоровым людям.

«Этот препарат, эта вакцина, образно говоря, натравливает нашу иммунную систему, систему больного на злокачественные новообразования, злокачественные клетки благодаря тому, что эта вакцина в своем составе несёт те изменения, которые характерны на генетическом уровне для опухоли больного. Иммунная система больного узнает как те клетки, в которые попала вакцина, так и раковые клетки и начинает их уничтожать», — отметил он.

Первые прототипы вакцины пока разработала против меланомы. Процесс полного завершения работы над новинкой может продлиться до двух лет. Однако сейчас все плавно переходит в стадию испытаний на пациентов: проверки стартуют в начале 2025 года.

Необходимые работы ведут в центре Гамалеи совместно с центрами Герцена и Блохина. В процессе участвуют коллеги из «Сириуса».

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