Врач Лазебник рассказал, как грязные руки связаны с раком желудка

Президент Научного общества гастроэнтерологов Леонид Лазебник в беседе с сайтом aif.ru рассказал о самой распространенной бактерии в мире — хеликобактере (Helicobacter pylori), которая провоцирует страшные заболевания с ЖКТ, включая и рак.

Передается хеликобактер через грязные руки, ручки транспорта и другие антисанитарные места. Бактерия не является основным фактором развития рака желудка и других пищевых недугов, но может стать одним из провокаторов при накопительном эффекте. То есть, если человек часто не моет руки и берет их в рот, скорее всего, хеликобактер начнет свое губительное дело.

«Бактерия хеликобактер признана канцерогеном первого класса и фактором риска №1 гастрита, язвы и рака желудка. При этом ни гастрит, ни язва, ни тем более рак не возникают сразу после того, как хеликобактер попадает в организм. Хеликобактер, колонизируя слизистую желудка, начинает «поедать» ее и постепенно, образно говоря, «выжигает», — рассказал специалист.

Это чревато также «диспепсией», то есть тяжестью в верхней части живота, отрыжке и ощущению переедания после употребления пищи. Такие ощущения вызывает хеликобактерный атрофический гастрит. Отсутствие его лечения способно привести уже к язве желудка, вызывающей боли в верхней части живота.

Попытки вылечиться самостоятельно или понадеяться, что оно пройдет само, обычно кончаются раком желудка: достаточно лишь 4,5 года для развития одного заболевания в более тяжелое.

Ранее сообщалось, что мытье машины агрессивной химией может привести к развитию онкологии.