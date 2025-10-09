Гипс и скорость: опасный челлендж из соцсетей добрался до Балашихи
Травматолог Шведов предостерег от тренда со скейтбордом и сломанной ногой
Фото: [Ступино. Парк им. Н. Островского/Медиасток.рф]
Опасный флешмоб, захлестнувший соцсети, теперь фиксируют и в Балашихе Московской области. Подростки начали передвигаться на скейтбордах, используя костыли как лыжные палки для разгона, при этом одна нога у них часто загипсована. Об этом сообщает REGIONS.
Видео, на котором молодой человек с переломом развивает скорость до 20 км/ч, резко пересекая проезжую часть, вызвало споры в соцсетях. Очевидцы также сообщили о подобных случаях на улице Свердлова. Тренд подхватили и физически здоровые подростки, симулирующие травму, но на резких поворотах инстинктивно отталкивающиеся «сломанной» ногой.
Травматологи предупреждают: эта забава несет прямую угрозу как самим экстремалам, так и окружающим.
«У здоровых людей есть возможность спрыгнуть с доски и избежать падения, но костыли в данном случае могут сыграть злую шутку и увеличить риск неудачного падения», — отметил в беседе с REGIONS травматолог Константин Шведов.
Врачи призывают родителей обратить внимание на новый рискованный челлендж, последствия которого могут быть куда серьезнее одного перелома.
