Гипс и скорость: опасный челлендж из соцсетей добрался до Балашихи

Опасный флешмоб, захлестнувший соцсети, теперь фиксируют и в Балашихе Московской области. Подростки начали передвигаться на скейтбордах, используя костыли как лыжные палки для разгона, при этом одна нога у них часто загипсована. Об этом сообщает REGIONS.

Видео, на котором молодой человек с переломом развивает скорость до 20 км/ч, резко пересекая проезжую часть, вызвало споры в соцсетях. Очевидцы также сообщили о подобных случаях на улице Свердлова. Тренд подхватили и физически здоровые подростки, симулирующие травму, но на резких поворотах инстинктивно отталкивающиеся «сломанной» ногой.

Травматологи предупреждают: эта забава несет прямую угрозу как самим экстремалам, так и окружающим.

«У здоровых людей есть возможность спрыгнуть с доски и избежать падения, но костыли в данном случае могут сыграть злую шутку и увеличить риск неудачного падения», — отметил в беседе с REGIONS травматолог Константин Шведов.

Врачи призывают родителей обратить внимание на новый рискованный челлендж, последствия которого могут быть куда серьезнее одного перелома.

