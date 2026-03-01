Гистаминный шок и радиация: 300 кг зараженной рыбы едва не попали на столы россиян

Почти три центнера рыбы и морепродуктов, которые могли навредить здоровью покупателей, не дошли до прилавков Кузбасса. Как пишет VSE42.Ru , Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области подвело итоги проверок за 2025 год и обнародовало цифры, от которых у любителей рыбных деликатесов может испортиться аппетит.

Специалисты ведомства отобрали 846 проб продукции из водных биоресурсов. Образцы проверяли по всем фронтам: искали тяжелые металлы, радиоактивные вещества, паразитов, вредные бактерии и нарушения в составе. Лаборатории работали не зря — нарушения нашли в десятках случаев.

Одна из проб (0,49 процента от общего числа) провалила тест на санитарно-химические показатели — в рыбе оказалось слишком много гистамина. Это вещество может вызвать сильную аллергическую реакцию, напоминающую отравление. Еще 23 пробы (11,5 процента) не устроили экспертов по физико-химическим параметрам. В рыбе находили избыток глазури — ледяной корочки, которая маскирует реальный вес продукта, а также консерванты и даже микробную трансглутаминазу, которую в натуральной рыбе встретить не ожидают.

Кроме того, 13 образцов не соответствовали заявленной пищевой ценности и массовой доле влаги. А в четырех пробах (1,4 процента) эксперты обнаружили нарушения микробиологических нормативов — там поселились нежелательные бактерии.

По каждому факту нарушений Роспотребнадзор отреагировал жестко. Продажу опасной продукции приостановили, а всего из оборота изъяли 36 партий общим весом 285,65 килограмма. Теперь эта рыба и морепродукты не попадут на столы кузбассовцев — их путь закончился на складах и в лабораторных протоколах. В ведомстве подчеркивают: работа по контролю качества продолжается, и следующая партия товаров уже под прицелом инспекторов.

