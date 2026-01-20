Гладить как самурай: в Подмосковье аз 20 тыс. рублей продают редкий «умный» утюг из прошлого

На рынке коллекционных вещей в подмосковной Рузе появилось необычное предложение — угольный утюг начала XX века по цене 20 тысяч рублей, пишет REGIONS . Аппарат, не требующий электричества и представляющий собой образец инженерной мысли своего времени, демонстрирует специфику и ценность нишевого антикварного рынка.

Ценность диковинки определяют не функциональность, а редкость, сохранность, исторический контекст и инженерные особенности. Данная модель с двумя отделениями — для воды и угля — и со стеклянной шкалой уровня жидкости является сложным для своего времени устройством. Как отмечает эксперт, использование такого утюга требовало навыка, сравнимого с искусством, чтобы не испортить ткань.

«Такие „агрегаты“ — товар штучный, и интересны, как правило, только коллекционерам. Последний раз видел такой утюг вживую в музее в Белоруссии», — отмечает любитель старины Иван Демидов.

Подобный утюг активно использовали в Японии в начале XX века, но требовал навыков и огромного терпения во время использования.

Наличие всего двух аналогичных предложений в регионе подтверждает тезис о редкости, которая напрямую влияет на цену. Для потенциального покупателя ключевыми критериями должны быть аутентичность предмета, состояние и наличие маркировок, подтверждающих его возраст и происхождение.

