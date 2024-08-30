Один человек погиб в результате обстрела Белгорода украинскими боевиками

В результате обстрела Белгорода украинскими военными один человек погиб и семеро пострадали, сообщил Telegram-канал Mash.

Согласно предварительной информации, один снаряд попал в легковой автомобиль, водитель которого погиб на месте, а еще несколько были сбиты на подлете к целям.

Кроме того, есть сведения о прямых попаданиях в многоквартирные дома и коммерческие здания в Белгороде. В области снаряды попали в два частных дома в поселке Дубовое. Пожары в постройках уже тушат сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в МЧС рассказали о случаях ударов ВСУ по мирным жителям Курской области.