Гладков: двое взрослых и ребенок пострадали в Белгородской области от обстрела ВСУ

В селе Мощеное Белгородской области в результате ракетного удара ВСУ пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавших доставили в центральную районную больницу Грайворона. У женщины обнаружили минно-взрывную травму и многочисленные ушибы рук и грудной клетки. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица. По словам Гладкова, у четырехлетней девочки, вероятно, баротравма.

«Село Мощеное Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу ВСУ. В результате попадания боеприпаса в частный дом пострадали двое взрослых и ребенок», – написал Гладков.

В результате удара, нанесенного ВСУ, произошло частичное обрушение частного дома. Губернатор области сообщил, что в настоящее время уточняются данные о других возможных последствиях вражеской атаки.

