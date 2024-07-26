Соответствующая информация появилась на странице губернатора Белгородской области в социальных сетях. Там Вячеслав Гладков поделился подробностями произошедшего.

По его словам, Вооруженные силы Украины обстреляли регион при помощи ракетной системы залпового огня (РСЗО). Уточняется, что удар пришелся на два населенных пункта Шебекинского городского округа – речь идет о Терезовке и Шебекино.

Судя по предварительным данным, человеческих жертв в результате действий украинской армии нет. Однако осколки повредили хозяйственную постройку и несколько частных домовладений в Шебекино. В Терезовке наблюдаются схожего характера разрушения. Помимо прочего, там пострадал легковой автомобиль, как отметил глава региона.

Ранее сообщалось о том, какие меры предпринимаются на Украине для взращивания русофобских идей в головах детей. О них рассказал Николай Азаров.