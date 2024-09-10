Гладков опроверг информацию о захвате ВСУ села Журавлевка под Белгородом

Появившаяся в некоторых пабликах и СМИ информация о якобы захвате украинскими боевиками приграничного села Журавлевка в Белгородской области не соответствует действительности. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В то же время губернатор подчеркнул, что обстановка в белгородском приграничье, и особенно на подступах к Журавлевке Белгородского района, непростая.

«Журавлевка — у нас то же самое, что и год, и полтора, и два года назад. Мы отселили всех жителей, и там не находится сейчас ни одного человека. Да, ситуация непростая, идут бои, но она как была, так и останется навсегда российской территорией. На ней нет врага, она под нашим контролем», — сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.

Глава региона напомнил жителям, что в последнее время в информационное поле поступает много непроверенных данных, и призвал верить только официальным источникам.

Ранее Гладков сообщил, что число погибших при обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района увеличилось до пяти человек.