Гладков попросил у Путина денег на отселение жителей из белгородского приграничья

Белгородской области требуются 3 млрд руб. для отселения жителей четырех приграничных сел. С такой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обратился глава региона Вячеслав Гладков. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Гладкова, перед руководством Белгородской области встала очередная сверхзадача. Ей необходимо предоставить жилье людям из четырех населенных пунктов, которые находятся в Краснояружском районе.

«Когда нам пришлось отселять весь район, три населенных пункта практически перестали существовать. И один уже закрыт год, там ни одного человека не проживает, надо принимать решение по предоставлению жилья», — указал он во время совещания Путина с правительством России.

Губернатор добавил, что на эти цели необходимо потратить 3 млрд руб.

Ранее Гладков сообщил, что во время очередного удара ВСУ по Белгородской области пострадали две женщины и ребенок. Всех пришлось госпитализировать. Дом, в котором они находились, получил повреждения, также, как и припаркованная рядом автомашина.