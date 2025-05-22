Ребенок и две женщины ранены из-за атаки БПЛА в Белгородской области

По его словам, вражеский дрон атаковал частный дом в Шебекино, ранены три человека. Семилетняя девочка с контузией была доставлена в больницу, двух женщин с баротравмами также увезли на скорой в медучреждения. Сам дом также получил повреждения, как и рядом припаркованная машина.

В поселке Маслова Пристань в Шебекинском округе из-за атаки БПЛА повреждены окна, крыши, заборы и стены в двух частных домах, а в хуторе Ржавец — автомобиль. В районе поселка Шамино украинцы атаковали спецтехнику сельхозпредприятия — повреждения получили колеса и емкость.

Три дрона атаковали село Бессоновка — на территории одного из сельхозпредприятий повреждено здание и четыре служебных машины, многоквартирный дом и трактор, работающий в поле. В селе Ясные Зори из-за атаки БПЛА оказалась повреждена крыша частного дома, как и в поселке Октябрьский.

Напомним, что ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 159 БПЛА.