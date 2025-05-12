Гладков рассказал о мошенничествах белгородцев ради получения страховых выплат

Некоторые жители Белгородской области намеренно подставляют свой автотранспорт под обстрел, чтобы получить за его повреждение страховые выплаты. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, его слова привело РИА Новости.

Губернатор выступил на совещании областного правительства и указал на то, что главам администраций стоит обратить внимание на автомашины, стоящие на улицах в населенных пунктах. По его утверждению, некоторые люди специально выкатывают автомобили из гаражей, подставляя их под обстрел.

«Наши населенные пункты обстреливаются, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют, хотя бы деньги получим. Машина старая, никуда не деть, не продать», — рассказал он о ходе мыслей таких людей.

Гладков напомнил, что за мошеннические действия полагается уголовное преследование. По этой причине все такие случаи необходимо документировать и передавать в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что 9 мая ВСУ атаковали беспилотником здание правительства в Белгороде. Дрон повредил колонну здания. Во время атаки неприятеля никто не пострадал.