Гладков рассказал о погибшем участнике теробороны в результате атаки ВСУ

Вечером вторника, 12 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что произошло в этот день в регионе. Много было лживой информации от врага, сообщает глава региона в своем официальном канале в социальных сетях.

По словам Гладкова, в результате мощных атак врага в Белгородской области пострадали сразу десять человек, причем шестеро из них находятся в больницах, где им оказывают медпомощь. Также стало известно и об одном погибшем – это участник теробороны. Гладков подчеркнул: будет сделано все, чтобы увековечить память бойца.

До сих пор нет точной картины по разрушениям в результате обстрелов – подомовой обход продолжается. В школах ряда округов, а также и самого Белгорода, ближайшие три дня станут днями самоподготовки, а детсады будут работать в режиме дежурных групп. Также в регионе прорабатывается новый регламент, который должен сократить время действия сигнала о ракетной опасности, внедряться изменения будут уже со вторника.