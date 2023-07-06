Гладков: тероборона в Белгородской области получит оружие
Фото: [©Михаил Климентьев/РИА Новости]
Формирующиеся активно в настоящее время в Белгородской области батальоны территориальной обороны будут патрулировать границы с Украиной.
Как рассказал во время прямого эфира в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков, для большей защищенности часть добровольцев экипируют реальным огнестрельным оружием.
«Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства, будут вооружены», — пояснил он.
Гладков сообщил, для представителей теробороны региональными властями было приобретено обмундирование и снаряжение. Последние полгода с добровольцами приводились активные тренировки по использованию оружия.
Ранее губернатор Гладков назвал сумму, необходимую для восстановления инфраструктуры в Белгородской области.