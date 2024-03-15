Гладков: ВСУ ударили среди ночи по селу Грузское в Белгородской области

Украинские боевики под покровом ночи нанесли очередной ракетный удар по приграничной с Украиной территории Белгородской области, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.

По информации Гладкова, враг обстрелял сего Грузское, находящееся в Борисовском районе под Белгородом.

«Осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах одного МКД, также посечен забор в одном частном домовладении и повреждены три автомобиля», — сказал глава области.

По предварительным данным, в результате обстрела ВСУ никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия уже работают оперативные службы Белгородской области.

Ранее Гладков написал, что что на территории Белгородской области, и, в частности, в поселке Козинка, нет украинских войск, а боевые действия ВС РФ ведут с диверсантами за пределами региона.