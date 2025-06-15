Глава администрации Химок поздравила с профессиональным праздником медицинских работников

В воскресенье, 15 июня, вся страна празднует День медицинского работника. И с этим профессиональным праздником в своем телеграм-канале поздравила всех медиков Химок Елена Землякова, руководитель администрации городского округа.

Глава администрации напомнила, что медицинским работникам приходится ежедневно демонстрировать свой высочайший профессионализм, а также мужество и самоотверженность.

«Хочу выразить глубокую признательность и восхищение врачам Химок. Вы — настоящие герои, которые не боятся сложных задач и готовы прийти на помощь в любую минуту», — указала она.

Землякова пожелала всем причастным к медицине крепкого здоровья, благополучия, благодарности от пациентов и ряд новых профессиональных достижений. Она добавила, что труд по спасению жизней и сохранению здоровья людей является очень благородным и ответственным.

Ранее сообщалось, что в Центральной детской школе искусств в Химках провели награждение представителей трудовых династий, волонтеров и активных жителей. Мероприятие приурочили к Дню России. Участниками торжественной церемонии стали заместитель главы Ирина Жданкина, а также депутаты Инна Монастырская, Валентин Герасимов, Наталья Каныгина, Николай Томашов и Ирина Спирина. Они поблагодарили горожан за многолетний труд, направленный на процветание округа и отметили важность преемственности поколений.