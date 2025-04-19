Глава администрации Химок поздравила сотрудников предприятий с Праздником труда

Более 50 лучших сотрудников предприятий в Химках получили награды от городской администрации. В церемонии приняла участие глава Химок Елена Землякова. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале администрации города.

Администрация городского округа Химки решила отметить празднование Дня труда награждением самых лучших работников местных предприятий. С этой целью на церемонию были собраны 50 лучших сотрудников различных предприятий, организаций и ведомств. Им вручили за их трудовые заслуги знаки отличия, почётные грамоты и благодарственные письма.

«Спасибо каждому за профессионализм и желание работать с полной самоотдачей. Вместе мы сделаем ещё больше для процветания нашего округа», — указала Землякова в своей поздравительной речи.

Среди награжденных были отдельно выделены представители трудовых династий. Администрация вручила свои благодарственные письма 11 семьям. Общий трудовой стаж каждой из них насчитывает десятки и сотни лет.

В награждении принял участие депутат Мособолдумы Владислав Мирзонов, а также руководитель химкинского Совета депутатов Сергей Малиновский. К ним присоединились как местные депутаты, так и руководство ряда предприятий.

Ранее сообщалось, что выставочный комплекс «Артишок» собрался провести в Химках бесплатный показ советской кинокомедии «Максим Перепелица». Собравшимся расскажут об истории этого фильма, для них также проведут викторину, которая будет сопровождаться призами.