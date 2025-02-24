Глава Андрей Булгаков передал юбилейные медали щелковским ветеранам

Почетными гостями концерта стали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, участники спецоперации и члены их семей. Среди зрителей присутствовали представители общественных организаций и жители округа. На мероприятии находился глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, который поблагодарил защитников за их смелость и самоотдачу.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

«Сегодня мы чествуем защитников Отечества — в первую очередь, наших дорогих ветеранов и тружеников тыла; а также их славных наследников - тех, кто мужественно и смело встает грудью за Родину и своих людей. Очень ценны эти моменты, проведенные вместе. Низкий поклон за подвиги, стойкость и мужество!» — отметил Андрей Булгаков.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

В ходе праздничного мероприятия в честь 80-летия Победы Андрей Булгаков передал семи ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали. Награда была предложена в 2024 году президентом РФ Владимиром Путиным. Награжденные ветераны проявили мужество в военные годы.

Ранее сообщалось, что участники СВО ответили на вопросы школьников во время «урока мужества» в Щелкове.