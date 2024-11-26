Глава аукционного дома попытался оценить стоимость аренды Кремля

Руководитель аукционного дома Андрей Окулов из Екатеринбурга подсчитал, сколько бы пришлось платить за Кремль, если бы его сдали в аренду. Цена оказалась баснословной, отмечает издание E1.Ru.

За роскошную квартиру на 700 кв.м. в Москве придется отдавать около 3,5 млн рублей в месяц. А если представить, что Кремль неожиданно стали сдавать желающим как элитный комплекс, то это обошлось бы в 270 млн рублей в месяц. Это с учетом 27,5 гектар и огромной пристроенной территорией. Миллионы накинули бы за уникальность Кремля, ведь он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам Андрея Окулова, окончательная стоимость месячной аренды могла бы равняться 4,05 млрд рублей без учета оплаты обслуживания, в том числе охраны, уборки, электричества и так далее.

«Только на обслуживание такого объекта могут уходить десятки миллионов рублей в месяц, что увеличивает стоимость аренды», — отметил эксперт.

При этом для сравнения привели другие расценки. Например, аренда Эйфелевой башни для мероприятия обошлась бы в 200 млн рублей, аренда пентхауса в «Бурдж-Халифа» достигает 15 млн рублей. Даже для одного вечера аренда Кремля стала бы самой дорогой в мире, заключил Окулов.

Ранее сообщалось, что в Москве можно накопить с зарплаты на квартиру за 12 лет. Такие подсчеты сделали российские аналитики.