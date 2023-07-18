Глава Балашихи передал технику бойцам, которые прибыли в командировку из зоны СВО

Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров передал рации, ретранслятор, коптеры для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции бойцам из Балашихи, снайперам «Маше» и «Белому». Об этом рассказали в региональном Министерстве территориальной политики.