Глава Балашихи передал технику бойцам, которые прибыли в командировку из зоны СВО
Фото: [Пресс-служба администрации Балашихи]
Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров передал рации, ретранслятор, коптеры для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции бойцам из Балашихи, снайперам «Маше» и «Белому». Об этом рассказали в региональном Министерстве территориальной политики.
Отмечается, что уже в скором времени бойцы поедут с гуманитарной помощью обратно, к своим сослуживцам.
«Искренне благодарю каждого бойца за неоценимый вклад в приближение Победы. Желаю воинской удачи и всего самого доброго. Ждем вас здоровыми и невредимыми домой», — отметил глава муниципалитета.
Ранее стало известно, что в Подмосковье наградили бойцов СВО, подбивших тяжелую вражескую бронетехнику.