Глава «Боевого братства» справил нужду на свою девушку, а после вымогал у нее деньги

Руководитель Волховского отделения организации «Боевое братство» в Ленинградской области был задержан по подозрению в вымогательстве денежных средств у своей возлюбленной. По информации, предоставленной BAZA, мужчина, испытывая ревность, избил свою девушку, после чего совершил в отношении неё акт насилия и принудил ее оформить кредиты, которые впоследствии были переданы ему в качестве компенсации морального ущерба.

Елена и Андрей встретились в мае 2024 года в социальных сетях. После трёх месяцев свиданий они решили начать совместную жизнь в Волхове. Однако их идиллию разрушила ревность Андрея.

16 марта между ними произошёл серьёзный конфликт из-за сообщения от знакомого Елены. В ходе ссоры Андрей совершил акт насилия над своей сожительницей и избил её. При этом, он снимал все это на камеру смартфона.

«Сначала он снял интимный ролик якобы по согласию сожительницы, а напоследок мужчина заставил Елену оформить кредит на полмиллиона рублей в качестве „компенсации морального ущерба“. Банк одобрил 171 тысячу, что, впрочем, устроило Андрея: он забрал себе практически все, оставив сожительнице лишь тысячу», — приводится в публикации.

Елене удалось избежать опасности только 19 марта — она попросила помощи у своей сестры и сообщила об инциденте в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело за вымогательство.

Ранее Следственный комитет России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что 38-летнего жителя Норильска обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой. Известно, что задержанный мужчина работал звукорежиссером в местном Доме культуре (ДК).