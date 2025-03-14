Сотрудника норильского ДК обвинили в сексуальном насилии над мальчиком

Жителя Норильска арестовали по подозрению в насилии, совершенном в отношении малолетнего. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Задержанному 38 лет, он работал в Норильске звукорежиссером в местном Доме культуры. Как предварительно выяснили, в один из дней мужчина пригласил подростка домой, где усадил играть в компьютерную игру. В процесс он совершил действия сексуального характера, заставив ребенка действовать против воли.

Мальчик рассказал о произошедшем родителям. Семья обратилась в полицию. Извращенца задержали: он стал фигурантом дела по статье УК РФ о насилии над несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что известного телеведущего обвинили в изнасиловании школьницы.