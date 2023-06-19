Глава Бронниц: новый автовокзал построили в рекордно короткие сроки

Новое здание автовокзала в Бронницах было построено в рекордно короткий срок. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Лысенков. Работа вокзала обсуждалась на традиционном совещании губернатора Андрея Воробьева с региональным правительством и главами муниципалитетов в режиме ВКС.

«Старое здание морально устарело и не соответствовало современным требованиям. По Вашему поручению подрядчики уже в октябре месяце приступили к демонтажу и заливке фундамента под новое. В рекордно короткие сроки завершили строительство объекта», — доложил глава города губернатору.

Дмитрий Лысенков отметил, что сейчас на вокзале есть комфортный зал ожидания, комната матери и ребенка, туалеты, удобный перрон для посадки и высадки пассажиров.

Все торговые площади уже сданы в аренду. Работают кафе, точки продажи выпечки и кондитерских изделий, есть вендинговые аппараты. До конца месяца откроют аптеку, парикмахерскую, продуктовый магазин.

«Объект очень востребован, уже в первый час после открытия его посетило свыше 250 человек», — добавил глава муниципалитета.

Он подчеркнул, что архитектура здания украшает город и поблагодарил за помощь Андрея Воробьева, а также вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова, зампреда областного правительства Анну Кротову и министра строительного комплекса Подмосковья Владимира Локтева. за помощь.

Участие в прямом включении приняли местные жители. Нина Корнеева отметила, что открытие вокзала порадовало не только жителей Бронниц, но и тех, кто приезжает из соседних сел, чтобы отправиться в другие города. Ульяна Брагичева добавила, что красивый современный автовокзал стал своего рода достопримечательностью.

Ранее губернатор отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику Подмосковья.