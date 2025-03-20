Глава Булгаков посетил подразделение Щелковской больницы по приглашению заведующей

Глава округа ранее навестил семью участника спецоперации Антона Филимонова. Встреча прошла в теплой атмосфере. Супруга военнослужащего РФ Наталья Андреевна заведует подразделением №1 Щелковской больницы. Она пригласила Андрея Булгакова посетить медицинское учреждение. Глава приехал в больницу.

«Посмотрел, как оборудованы палаты, пообщался с пациентами. Услышал только положительные отзывы. Видно, как Наталья Андреевна вкладывает свой опыт, знания и душу в работу», — отметил Андрей Булгаков по итогам рабочего выезда.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

Во время визита Андрей Булгаков обратил внимание на грамотную организацию рабочего процесса в больнице во время капитальных ремонтных работ на ул. Парковая. На это время было решено, что подразделение №1 переедет в травмпункт. На комфорте пациентов нововведения никак не отразились. Регистрация проходит на входе. Поток пациентов распределяют таким образом, чтобы не образовывались очереди.

Наталья Филимонова рассказала, что два месяца назад был оборудован кабинет физиотерапии. Проводить процедуры можно как в кабинете, так и в палате. Это стало возможным благодаря тому, что большая часть оборудования легко переносится.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

Для повышения квалификации персонала в подразделении организована школа для старших медсестер. Новый опыт для больницы оказался полезным. Занятия проводит главная медсестра, которая рассказывает обо всех тонкостях работы. В отделении также проходит практику 19 студентов. Из них трое решили совмещать учебу в колледже и работу в больнице, поэтому просят принять их в штат.

По словам Натальи Филимоновой, штат отделения реанимации и интенсивной терапии укомплектован полностью. В последнее время на 50% увеличилось использование тромболизиса — введение препарата, способного растворять тромбы. Особенно эффективен при применении в первые 4,5 часа после инсульта.