Глава CBS News уволилась на фоне иска в суде со стороны Трампа к телеканалу

Суд США продолжает рассматривать иск от Трампа к телеканалу CBS News. На этом фоне генеральный директор канала Венди Макмахон покинула занимаемую должность. Сообщение об этом появилось на сайте CBS News.

Трамп в своем иске утверждает, что телеканал крайне предвзято подходил к кандидатам во время президентских выборов. В частности, он смонтировал интервью с Камалой Харрис так, чтобы та предстала в выгодном свете перед зрителями по сравнению с самим Трампом. Он сначала потребовал выплаты ему $5 млрд, затем повысил эту сумму до $20 млрд.

Сначала стало известно, что с телеканала ушел исполнительный продюсер программы «60 минут» Оуэнс. Он мотивировал это тем, что ему стала ясна невозможность руководить шоу в прежнем стиле. Теперь с CBS News уволилась генеральный директор этого канала Макмахон. Она при этом сослалась на то, что у нее возникли разногласия с теми, кто руководит ее работой.

Ранее сообщалось, что глава Нюксенского муниципального округа в Вологодской области была освобождена от должности. Увольнение Шевцовой последовало после того, как ее дочь на видео пообещала отправить человека в качестве наказания в зону проведения специальной военной операции на Украине.