Вологодскую чиновницу уволили после угроз дочери отправкой на СВО

Юлия Шевцова, занимавшая пост главы Нюксенского муниципального округа в Вологодской области, была освобождена от должности после того, как ее дочь угрожала отправкой некоего лица в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Георгий Филимонов.

По словам Филимонова, отставка Шевцовой связана с тем, что поступок ее дочери не соответствует ценностям, принципам и идеологии, которых придерживается правительство Вологодской области.

Губернатор выразил мнение, что Шевцова сможет реализовать себя в другой сфере деятельности, не связанной с государственной службой, и найти новые возможности для профессионального развития.

Филимонов также сообщил, что наиболее вероятным кандидатом на должность главы муниципалитета является участник специальной военной операции. Рассматриваются в том числе ветераны, прошедшие региональную программу «Герои Русского Севера», являющуюся аналогом федеральной программы «Время героев».

Ранее дочь Шевцовой разместила в сети видео, где на фоне кадров с ней и ее матерью была надпись: «Ты что, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим». После этого женщина записала видео с извинениями от всей семьи, сообщив, что с ее дочерью проведена серьезная беседа.

Филимонов резко осудил высказывание дочери чиновницы, назвав его неприемлемым, оскорбительным и затрагивающим важную для всех тему.

Ранее сообщалось, что Nissan намерен уволить около 20 тыс. сотрудников из-за финансового кризиса.