В результате боевых действий в районе населённого пункта Александровка, расположенного в Сумской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери, которые невозможно восполнить. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале.

По его словам, российские беспилотные системы наводят ужас на врага.

«Наши зоркие аэроразведчики-коптерщики выявили в "зеленке" позиции ВСУ и передвижение живой силы врага. Тут же подключился FPV-расчет, который с ювелирной точностью направил смертоносных "птичек" прямо на головы фашистов», — говорится в его публикации.

Глава Чеченской Республики отметил, что такие показатели в зоне проведения специальной военной операции (ПВО) регистрируются ежедневно.

Ранее Кадыров ответил на слухи о своей смерти.