Глава Дагестана Меликов рассказал о погибшей в ДТП председателе Союза женщин Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале о гибели Интизар Мамутаевой, председателя Союза женщин Дагестана, в результате дорожно-транспортного происшествия.

Меликов выразил соболезнования семье погибшей и сообщил, что уже дал указание связаться с близкими Мамутаевой для предоставления всей необходимой помощи и поддержки.

Глава Дагестана подчеркнул, что Мамутаева была энергичной и отзывчивой женщиной, посвятившей свою жизнь родному региону и его жителям. Она активно поддерживала участников специальной военной операции и их семьи.

