Глава Дагестана указал на ситуацию в регионе из-за событий в Газе

Напомним, ранее мы уже писали о том, что сотни мусульман бастовали у отеля в Дагестане с требованиями выгнать евреев. Этот же инцидент упомянул глава Республики, Сергей Меликов, на своей странице в социальных сетях.

Как пишет RT, он заявил о провокациях в регионе из-за событий в секторе Газа. Глава РД написал на своем официальном канале, что дагестанцы с «болью в сердце» воспринимают события, которые разворачиваются на Ближнем Востоке. Однако, находятся те, кто пытается «раскачать обстановку в нашей стране». Меликов привел в подтверждение то, что произошло вечером 28 октября в Хасавюрте и Махачкале.

Тогда многие «горячие головы» поддались на провокации экстремистских ресурсов, которые принадлежат врагам России. Такие фейки подтолкнули молодых ребят подойти вплотную к черте, за которой уже стоит нарушение закона. Однако, благодаря оперативным действиям МВД и муниципальных властей, возникшее недоразумение удалось быстро исправить.