Глава Дмитрова и губернатор Подмосковья обсудили развитие здравоохранения в муниципалитете

Илья Поночевный, возглавляющий Дмитровский городской округ, рассказал Андрею Воробьеву, что за последние несколько лет в муниципалитете ввели в эксплуатацию четыре новых объекта здравоохранения.

«Мы строим и ремонтируем лечебные учреждения не только в городе, но также в отдаленных населенных пунктах. Провели ремонт в поликлинике в Горках-25, в детской консультации Синьковской больницы, — рассказал Поночевный.

Он также подчеркнул, что тема здравоохранения всех очень волнует. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья сейчас ремонтируют взрослую поликлинику в Дмитрове.

Отмечается, что в ходе встречи также была затронута тема спорта. Так как Дмитровский округ является большим спортивным центром, известным, прежде всего, своими горнолыжными курортами. Кроме того, здесь находится 4 гольф-поля, самый крупный конный комплекс в Европе, большие картинг-центр и стрелковый комплекс «Лисья нора». В этом году начался капремонт бассейна «Бриз», который не работал около 10 лет.

«Это долгожданный объект. Он имеет не только большую, но и маленькую чашу для детей младше 7 лет. Таких бассейнов совсем немного. Мы уже начали его реконструкцию, и в ближайшие полгода завершим», — сообщил глава Дмитрова.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что работников скорой помощи в Подмосковье застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.