Глава Дмитрова рассказал, что в этом году в муниципалитет завершат ремонт двух мостов

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный встретился с губернатором Андреем Воробьевым, и доложил ему о значимых переменах, которые происходят на территории муниципалитета.

Отмечается, что в этом году завершится ремонт двух мостов: на трассе А-104 «Москва-Дубна» через реку Яхрому и на автодороге «Рогачево — Нижнево — Трехсвятское» через реку Сестру. Также по поручению губернатора реконструируют и главный мост в Дмитрове — Рогачевский, который проходит через канал имени Москвы. Сейчас идет его проектирование.

«Это сложный объект, жители не раз уже поднимали вопрос реконструкции. Мост безнадежно устарел. Мы понимаем, насколько важно привести его в надлежащее состояние», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Фото: [ Пресс-служба администрации Дмитрова/Пресс-служба администрации Дмитрова ]

А уже в следующем году начнется строительство съездов с ЦКАД. В рамках проекта соорудят две развязки: на Московское малое кольцо и Дмитровское шоссе, а также возле Икшы в сторону Ярославского шоссе. Их соединят новой дорогой. По словам Ильи Поночевного, Дмитров входит в Топ-5 муниципалитетов, где больше всего делается дорог. В этом году отремонтируют семьдесят километров.

Накануне губернатор Андрей Воробьев отметил, что готовность строящейся Мытищинской хорды составляет уже сорок шесть процентов.