Андрей Воробьев: готовность строящейся Мытищинской хорды составляет 46 процентов

Готовность строящейся Мытищинской хорды составляет сорок шесть процентов. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сегодня глава региона проверил, как идут работы на объекте и проехал за рулем автомобиля по одному из участков дороги, который готов уже на шестьдесят процентов.

«На объекте трудятся более 1,3 тысячи человек, чтобы первый участок — десять километров от Афанасовского до Пироговского шоссе — сдать уже в январе», — отметил губернатор.

Он напомнил, что данный участок в два раза сократит путь из Мытищ в Лобню и из Пушкино в Долгопрудный.

Андрей Воробьев также добавил, что при строительстве хорды используют в основном отечественные материалы, в том числе изготовленные в Московской области.

Общая протяженность Мытищинской хорды — шестнадцать километров. Она станет дублером одного из самых интенсивных участков МКАД и разгрузит на 20-30 процентов Дмитровское, Ярославское и Осташковское шоссе. Транспортная ситуация улучшится для 850 тысяч жителей региона.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о концессионных проектах дорожного строительства, реализуемых в Подмосковье.