Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высоко оценил энергетическую стабильность в регионе, обсудил дальнейшие пути развития сферы и инфраструктуры региона. Эти и другие вопросы обсудили в ходе встречи с гендиректором поставщика электроэнергии в новых регионах России Петром Конюшенко. Информацию публикует RuNews24.ru .

В ноябре многие компании подводят итоги работы за год. Не стала исключением и организация гарантирующего поставщика в ДНР. Оценку работы службы дал Денис Пушилин. Он отметил, что за 2024-й открыли новые клиентские офисы, улучшили технологии, а также наладили бесперебойную подачу энергоресурса.

«Энергосбыт Донецк» с июля 2024 года отметился также успешных биллингом ТКО. Это привело к увеличению количества собираемых платежей, улучшило работу сервисов для оплаты.

Пушилин и Конюшенко после подведения итогов обсудили дальнейшие шаги по улучшению электроснабжения и платежной дисциплине металлургических предприятий и шахт. В регионе намерены продолжать социальные проекты, помогающие держать планку услуг на высшем уровне.

Глава ДНР поблагодарил гарантирующего поставщика, обеспечивающего энергоснабжение в Республике.

Ранее сообщалось, что российский регион поможет вернуть свет и воду в Горловке.