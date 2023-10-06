Глава Еврокомиссии заявила, что не допустит поблажек при приеме в ЕС

Фон дер Ляйен выступила на пресс-конференции после саммита в Гранаде. В своей речи она подчеркнула, что новые страны смогут получить членство в Евросоюзе только за реальные заслуги, которые могут продемонстрировать кандидаты. Ни для каких государств, по ее словам, уступок и исключений не будет. Планируется, что в ноябре Еврокомиссия предоставит доклад о готовности кандидатов, рассмотреть его собираются лишь в декабре, когда будет проводиться очередной саммит.

Украина все еще претендует на вступление в Евросоюз. При этом Зеленский заявил, что государство согласится только на полноправное вхождение в ЕС. Украине уже озвучили ряд условий, которые необходимо выполнить, чтобы кандидатуру рассмотрели.