Глава ФМБА Скворцова допустила, что молодыми будут считаться люди до 60 лет

Увеличение продолжительности жизни со временем может привести к тому, что люди будут считаться молодыми до 60-летнего возраста. Такое допущение сделала Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства России. Ее точку зрения привел «Интерфакс».

Она напомнила, что по классификации Всемирной организации здравоохранения, молодыми сейчас считаются все люди до 45 лет.

«Так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60. Меняются совершенно возрастные периоды», — указала она.

Ранее сообщалось, что Министерство труда РФ захотело выпустить для всех пенсионеров электронные удостоверения со специальным QR-кодом. Он будет подтверждать все действующие для них льготы. При разработке такого документа будут использовать опыт, наработанный при создании удостоверений членов многодетных семей.