Минтруд предложил выдать пенсионерам удостоверения с QR-кодом для льгот

Российские пенсионеры с 1 июля следующего года смогут получать электронные удостоверения, в которых будет включен специальный QR-код, подтверждающий их льготы. Такое предложение вынесло Министерство труда РФ. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению этого ведомства, основным отличием электронного удостоверения пенсионера от его бумажного варианта должно стать наличие специального QR-кода, который будет подтверждать факт наличия льгот.

«Гражданин при помощи мобильного приложения «Госуслуги» сможет предъявить QR-код и подтвердить свой статус пенсионера в организации, которая предоставит льготу в таком формате», — указали журналистам в пресс-службе Минтруда.

При этом использование QR-кода станет не обязанностью, а именно правом как для пенсионеров, так и для обслуживающих их организаций. При разработке документа будут использовать опыт, наработанный при создании электронного удостоверения многодетных семей.

Ранее сообщалось, что Минтруд запланировал более чем в полтора раза повысить максимальные суммы, которые россияне получают во время нахождения на больничном. Уже в 2026 году работающие в РФ люди смогут получать до 6,8 тыс. руб. за один день нетрудоспособности.